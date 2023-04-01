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Виновные в инциденте с водоснабжением в деревне Родина понесут ответственность — губернатор

Виновные в инциденте с водоснабжением в деревне Родина Псковского района понесут ответственность. По этому вопросу губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведёт совещание с прокуратурой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Эта неделя была сложной для многих служб, в том числе и коммунальных. Со стихией и её последствиями справились, но две ситуации прокомментирую отдельно», — написал Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в деревне Родина у людей в квартирах горячая вода идёт с запахом керосина. «И никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Мы заставили начать промывку системы (она идёт до сих пор), чтобы привести воду к нормативам», — подчеркнул глава региона.

Как отметил губернатор, в ближайшее время этот вопрос будет решён. «Но не бывает таких аварий без причины, а тут ещё и холодная вода коричневого цвета. Примем все меры, чтобы установить и устранить причину, а виновные будут наказаны по всей строгости. И остальным будет урок», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Также в Писковичах затопило канализационно-насосную станцию, что привело к остановке насосов. С 31 марта по 1 апреля велась откачка воды.

«Администрации района активно помогал Псков, Борис Елкин организовал подвоз воды. Совместными усилиями холодное и горячее водоснабжение восстановили. Спасибо всем, кто способствовал оперативному решению проблемы», — отметил глава региона.  

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