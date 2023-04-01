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Спорт

Себежская команда заняла третье место в международном турнире по волейболу

Команда из Себежа стала бронзовым призёром международного турнира по волейболу, в котором приняли участие команды России и Белоруссии. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Международный турнир по волейболу, посвящённый Дню единения народов России и Белоруссии, прошёл в посёлке Сосновый Бор сегодня, 1 апреля. В турнире приняли участие команды из Опочки, Псковского района, Себежа, Выборга и белорусского города Миора.

Места распределились следующим образом:

– первое место — команда Псковского района,

– второе место — команда города Миора;

– третье место — команда Себежа.

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