Турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» прошёл в Пушкинских Горах
Открытый турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» для юношей и девушек 2011–2013 года рождения прошёл в Пушкинских Горах. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».
В соревнованиях приняли участие 111 спортсменов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Витебска, Пскова, Себежа, Великих Лук и Пушкинских Гор.
Церемонию награждения проводил Александр Столяров, тренер спортивной школы «Мишутка».
Результаты соревнований:
Девочки
24 кг:
– первое место — София Разарёнова.
32 кг:
– первое место — Елизавета Тимофеева,
– второе место — Елизавета Беляева,
– третье место — Ника Лосева.
36 кг:
– первое место — Елизавета Андреева,
– второе место — Александра Прокофьева,
– третье место — Ирина Васильева и Леокадия Карюк.
44 кг:
– первое место — Ксения Шевченко.
48 кг:
– первое место — Шляпина Диана,
– второе место — София Лебедева.
52 кг:
– первое место — Дарья Андреева.
52+ кг:
– первое место — Елизавета Семакина,
– второе место — Наталья Лопашова.
Мальчики
26 кг:
– первое место — Алтай Алескеров,
– второе место — Иван Ильин,
– третье место — Иван Савенков и Александр Зябко.
30 кг:
– первое место — Нух Чопалаев,
– второе место — Кирилл Гурин,
– третье место — Степан Хумотовский и Павел Амбросов.
34 кг:
– первое место — Карл Шмидт,
– второе место — Дмитрий Ефимов,
– третье место — Александр Русаков и Даниил Иванов.
38 кг:
– первое место — Илья Моисеев,
– второе место — Сергей Манешин,
– третье место — Арсений Новиков и Дмитрий Голубев.
42 кг:
– первое место — Дмитрий Кудренко,
– второе место — Рамиль Альмухамедов,
– третье место — Степан Дмитриев.
46 кг:
– первое место — Арсений Ткачев,
– второе место — Илья Васильев,
– третье место — Артём Варфоломеев и Матвей Никитин.
50 кг:
– первое место — Кирилл Фокин,
– второе место — Артём Муравьёв,
– третье место — Вячеслав Усаяев и Никита Заименков.