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Спорт

Турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» прошёл в Пушкинских Горах

Открытый турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» для юношей и девушек 2011–2013 года рождения прошёл в Пушкинских Горах. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

В соревнованиях приняли участие 111 спортсменов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Витебска, Пскова, Себежа, Великих Лук и Пушкинских Гор.

Церемонию награждения проводил Александр Столяров, тренер спортивной школы «Мишутка».

Результаты соревнований:

Девочки

24 кг:

– первое место — София Разарёнова.

32 кг:

– первое место — Елизавета Тимофеева,
– второе место — Елизавета Беляева,
– третье место — Ника Лосева.

36 кг:

– первое место — Елизавета Андреева,
– второе место — Александра Прокофьева,
– третье место — Ирина Васильева и Леокадия Карюк.

44 кг:

– первое место — Ксения Шевченко.

48 кг:

– первое место — Шляпина Диана,
– второе место — София Лебедева.

52 кг:

– первое место — Дарья Андреева.

52+ кг:

– первое место — Елизавета Семакина,
– второе место — Наталья Лопашова.

Мальчики

26 кг:

– первое место — Алтай Алескеров,
– второе место — Иван Ильин,
– третье место — Иван Савенков и Александр Зябко.

30 кг:

– первое место — Нух Чопалаев,
– второе место — Кирилл Гурин,
– третье место — Степан Хумотовский и Павел Амбросов.

34 кг:

– первое место — Карл Шмидт,
– второе место — Дмитрий Ефимов,
– третье место — Александр Русаков и Даниил Иванов.

38 кг:

– первое место — Илья Моисеев,
– второе место — Сергей Манешин,
– третье место — Арсений Новиков и Дмитрий Голубев.

42 кг:

– первое место — Дмитрий Кудренко,
– второе место — Рамиль Альмухамедов,
– третье место — Степан Дмитриев.

46 кг:

– первое место — Арсений Ткачев,
– второе место — Илья Васильев,
– третье место — Артём Варфоломеев и Матвей Никитин.

50 кг:

– первое место — Кирилл Фокин,
– второе место — Артём Муравьёв,
– третье место — Вячеслав Усаяев и Никита Заименков.

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