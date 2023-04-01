Турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» прошёл в Пушкинских Горах

22:37, 01 апреля 2023, ПАИ

Открытый турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» для юношей и девушек 2011–2013 года рождения прошёл в Пушкинских Горах. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В соревнованиях приняли участие 111 спортсменов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Витебска, Пскова, Себежа, Великих Лук и Пушкинских Гор.

Церемонию награждения проводил Александр Столяров, тренер спортивной школы «Мишутка».

Результаты соревнований:

Девочки

24 кг:

– первое место — София Разарёнова.

32 кг:

– первое место — Елизавета Тимофеева,

– второе место — Елизавета Беляева,

– третье место — Ника Лосева.

36 кг:

– первое место — Елизавета Андреева,

– второе место — Александра Прокофьева,

– третье место — Ирина Васильева и Леокадия Карюк.

44 кг:

– первое место — Ксения Шевченко.

48 кг:

– первое место — Шляпина Диана,

– второе место — София Лебедева.

52 кг:

– первое место — Дарья Андреева.

52+ кг:

– первое место — Елизавета Семакина,

– второе место — Наталья Лопашова.

Мальчики

26 кг:

– первое место — Алтай Алескеров,

– второе место — Иван Ильин,

– третье место — Иван Савенков и Александр Зябко.

30 кг:

– первое место — Нух Чопалаев,

– второе место — Кирилл Гурин,

– третье место — Степан Хумотовский и Павел Амбросов.

34 кг:

– первое место — Карл Шмидт,

– второе место — Дмитрий Ефимов,

– третье место — Александр Русаков и Даниил Иванов.

38 кг:

– первое место — Илья Моисеев,

– второе место — Сергей Манешин,

– третье место — Арсений Новиков и Дмитрий Голубев.

42 кг:

– первое место — Дмитрий Кудренко,

– второе место — Рамиль Альмухамедов,

– третье место — Степан Дмитриев.

46 кг:

– первое место — Арсений Ткачев,

– второе место — Илья Васильев,

– третье место — Артём Варфоломеев и Матвей Никитин.

50 кг:

– первое место — Кирилл Фокин,

– второе место — Артём Муравьёв,

– третье место — Вячеслав Усаяев и Никита Заименков.