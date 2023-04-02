Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Маршруты поездов «Ласточка» продлят до Печор в дни празднования 550-летия монастыря

Маршруты поездов «Ласточка» по направлениям Псков – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Псков продлят до станции Печоры Псковские в дни празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря и слободы Печоры. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

С 27 по 31 августа будут продлены машруты скоростных поездов «Ласточка» № 809, 814, 813, 812.

Предварительная продажа билетов откроется 30 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2023

Школьники поделились впечатлениями от заключительного этапа Всероссийской олимпиады в Пскове
01 апреля 2023

Псковские волонтёры участвуют в поиске пропавшего под Тверью ребёнка
01 апреля 2023

Блиндажные свечи изготавливают дедовичские школьники для бойцов СВО
01 апреля 2023

Маршруты поездов «Ласточка» продлят до Печор в дни празднования 550-летия монастыря
01 апреля 2023

Студенты МГУ и ПсковГУ проведут концерт ко Дню Победы в Идрице
01 апреля 2023

До +3 градусов ожидается в Псковской области 2 апреля
01 апреля 2023

Виновные в инциденте с водоснабжением в деревне Родина понесут ответственность — губернатор
01 апреля 2023

Псковичам предлагают принести скворечники в усадьбу Римского-Корсакова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...