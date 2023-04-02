Маршруты поездов «Ласточка» продлят до Печор в дни празднования 550-летия монастыря

22:59, 01 апреля 2023, ПАИ

Маршруты поездов «Ласточка» по направлениям Псков – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Псков продлят до станции Печоры Псковские в дни празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря и слободы Печоры. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С 27 по 31 августа будут продлены машруты скоростных поездов «Ласточка» № 809, 814, 813, 812.

Предварительная продажа билетов откроется 30 мая.