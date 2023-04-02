Псковские волонтёры участвуют в поиске пропавшего под Тверью ребёнка

23:29, 01 апреля 2023, ПАИ

Псковские волонтёры участвуют в поисках пропавшего мальчика Захара Ерёменко в Калязинском районе Тверской области. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас в поисках задействовано около 165 человек. Прибыли люди из Москвы, Твери, Ярославля, Сергиева Посада, Новгорода, Пскова, Рязани, Углича», — говорится в сообщении.

Весь день большое количество поисковиков и волонтёров вели поиски пропавшего мальчика. Люди прочесали город и его окрестности по несколько раз.

«Работа ведётся в постоянном напряжённом режиме, в Калязин съезжаются всё новые и новые силы. Поиски будут идти всю ночь. Задействованы и профессиональные поисковые отряды с кинологами. Работают правоохранительные органы», — отметили в администрации.

Мальчик пропал 31 марта: ушёл из дома и не вернулся.