Псковские волонтёры участвуют в поиске пропавшего под Тверью ребёнка
Псковские волонтёры участвуют в поисках пропавшего мальчика Захара Ерёменко в Калязинском районе Тверской области. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сейчас в поисках задействовано около 165 человек. Прибыли люди из Москвы, Твери, Ярославля, Сергиева Посада, Новгорода, Пскова, Рязани, Углича», — говорится в сообщении.
Весь день большое количество поисковиков и волонтёров вели поиски пропавшего мальчика. Люди прочесали город и его окрестности по несколько раз.
«Работа ведётся в постоянном напряжённом режиме, в Калязин съезжаются всё новые и новые силы. Поиски будут идти всю ночь. Задействованы и профессиональные поисковые отряды с кинологами. Работают правоохранительные органы», — отметили в администрации.
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