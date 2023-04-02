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Школьники поделились впечатлениями от заключительного этапа Всероссийской олимпиады в Пскове

Впечатлениями и эмоциями от заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, который прошёл в Пскове, поделились участники в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это первая олимпиада по истории, в которой я принял участие! До этого ещё участвовал в олимпиаде по литературе. Эта по организации мне понравилась, всё чётко спланировано, за это ПсковГУ огромная благодарность», — сказал представитель Краснодарского края Алексей Абаев.

Как отметил школьник, Псков ему очень понравился. «Псков — замечательный город, что ни улица — то памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, и приятно то, что история бросается в глаза. Времени мало, весь город не обойти. Скорее всего, вернёмся сюда!» — отметил школьник.

Будущим участникам олимпиады он пожелал обязательно посмотреть задания прошлых лет и найти круг друзей, который поддержит при участии в мероприятии.

«Участвую в олимпиаде уже третий год, но на заключительный этап прошла впервые, всё сложилось успешно! Я призёр! Безусловно, были и сложные задания, и решаемые. Я считаю, что ребятам, которые готовились, всё было по силам!» — поделилась школьница из Москвы Анастасия Цыкарева.

Она добавила, что олимпиада — это очень важно, но «не самое главное в жизни». «Поэтому следующим участникам я пожелала бы с таким настроем и проходить, тогда будет гораздо проще и принимать поражения, и радоваться победам».

Напомним, церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников прошла в Пскове сегодня. 

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