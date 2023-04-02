Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие шампуни могут вызвать рак, объяснил онколог

Сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний, поэтому использование таких средств лучше ограничить, заявил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

«Бензол может вызывать разные виды опухолей в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия», — передаёт РИА Новости слова Игоря Самойленко.

Онколог подчеркнул, что бензол очень летуч, при вдыхании он может стать причиной появления опухоли верхних дыхательных путей и лёгких, а при попадании на кожу вызывать опухоли кожи.

Воздействие канцерогенов на организм лучше минимизировать, поэтому если на упаковке сухого шампуня в составе указан бензол, то его применение следует ограничить или отказаться от него совсем, отметил Игорь Самойленко.

Специалист рассказал, что в октябре американский регулятор разослал предупреждение о том, что ряд сухих шампуней содержит повышенной количество бензола и они были отозваны из оборота.

В жидких шампунях, как правило, бензол не используется, поэтому с этой точки зрения они более безопасны, уточнил научный сотрудник Минздрава России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2023

Михаил Ведерников: Из года в год укрепляется сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь
02 апреля 2023

Коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом на международном цирковом фестивале
02 апреля 2023

Сомнолог рассказала, как правильно спать и высыпаться
02 апреля 2023

Школьники поделились впечатлениями от заключительного этапа Всероссийской олимпиады в Пскове
01 апреля 2023

Псковские волонтёры участвуют в поиске пропавшего под Тверью ребёнка
01 апреля 2023

Блиндажные свечи изготавливают дедовичские школьники для бойцов СВО
01 апреля 2023

Маршруты поездов «Ласточка» продлят до Печор в дни празднования 550-летия монастыря
01 апреля 2023

Студенты МГУ и ПсковГУ проведут концерт ко Дню Победы в Идрице

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...