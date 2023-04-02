Какие шампуни могут вызвать рак, объяснил онколог

09:09, 02 апреля 2023, ПАИ

Сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний, поэтому использование таких средств лучше ограничить, заявил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

«Бензол может вызывать разные виды опухолей в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия», — передаёт РИА Новости слова Игоря Самойленко.

Онколог подчеркнул, что бензол очень летуч, при вдыхании он может стать причиной появления опухоли верхних дыхательных путей и лёгких, а при попадании на кожу вызывать опухоли кожи.

Воздействие канцерогенов на организм лучше минимизировать, поэтому если на упаковке сухого шампуня в составе указан бензол, то его применение следует ограничить или отказаться от него совсем, отметил Игорь Самойленко.

Специалист рассказал, что в октябре американский регулятор разослал предупреждение о том, что ряд сухих шампуней содержит повышенной количество бензола и они были отозваны из оборота.

В жидких шампунях, как правило, бензол не используется, поэтому с этой точки зрения они более безопасны, уточнил научный сотрудник Минздрава России.