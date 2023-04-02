Сомнолог рассказала, как правильно спать и высыпаться

09:26, 02 апреля 2023, ПАИ

Весной у многих ухудшается качество ночного сна. Почему это происходит и как исправить ситуацию, рассказала руководитель центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Яркий солнечный свет в вечернее время приводит к задержке выработки в организме мелатонина, который играет важную роль в регулировании цикла сна и бодрствования. «Когда секреция мелатонина подавлена, наш организм не инициирует процессы, необходимые для успокоения и засыпания. Это приводит к ухудшению засыпания, а в утренние часы повышает шанс проснуться раньше времени», — передает агентство «Прайм» слова сомнолога.

Для улучшения сна врач посоветовала с 19:00 до 22:00 использовать солнечные очки, если в это время предстоит выход на улицу.

«В спальне нужны плотные шторы, которые с вечера до утреннего пробуждения должны быть закрыты. Если свет всё ещё проникает, воспользуйтесь дополнительно маской для сна», — отметила она.

По словам сомнолога, важно отказаться от гаджетов перед сном. «Лучше почитать интересную бумажную книгу. Это снизит тревожность, улучшит глубину и качество сна», — заверила Татьяна Сурненкова.

Также она подчеркнула, что сразу после пробуждения нужно впустить яркий свет в спальню — это поможет проснуться, а если утро выдалось пасмурным, то можно использовать специальные лампы солнечного света. Следует помнить также о температурном режиме и оптимальной влажности в спальне.

«Примите душ, выпейте перед сном стакан холодной воды — это снизит внутреннюю температуру тела и улучшит засыпание», — посоветовала специалист.

Кроме того, нужно спать на специальных подушках с эффектом охлаждения, а для сна лучше использовать лёгкие натуральные ткани или вовсе следует отказаться от пижамы. Также необходимо соблюдать режим, особенно в дни отпуска, заключила доктор.