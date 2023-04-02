В Пушкиногорской школе провели первенство и чемпионат района по настольному теннису

10:39, 02 апреля 2023, ПАИ

Первенство и чемпионат Пушкиногорского района по настольному теннису состоялось в средней школе имени А .С. Пушкина. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В школьном спортзале собрались молодые спортсмены, опытные теннисисты и многочисленные зрители. Участников соревнований приветствовали глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и начальник отдела по спорту и работе с молодежью Алексей Быковский.

«Участников было много, как и эмоций и впечатлений!» — отметили в газете.

По итогам соревнований, в номинации «девушки 2008 года рождения и младше» золотую медаль завоевала Валерия Цупрунова. Второе место заняла Арина Яковлева, а третье место досталось Дарьи Голубевой.

Среди юношей этой возрастной группы золотым призером стал Кирилл Шумилов, серебярным - Артем Степанов. Бронзу за третье место получил Алексей Пыталов.

В возрастной группе 2007 года рождения и старше среди девушек места распределились следующим образом: первое место у Татьяны Дмитриевой, второе заняла Виктория Харина, третье получила Мария Курносова. Среди юношей и мужчин этой возрастной группы уже второй год подряд победу одерживает Владимир Гвоздицкий. Серебро завоевал Максим Константинов, а бронзовым призером стал Михаил Петров.

Всем победителям и призерам соревнований вручены грамоты, медали и сертификаты на различные суммы.