В Госдуме предложили выработать меры продвижения патриотического контента

10:56, 02 апреля 2023, ПАИ

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова планирует обратиться в министерство цифрового развития с предложением выработки мер, чтобы в интернете патриотический контент был более заметен, а для тех, кто публикует и распространяет данный контент в соцсетях, нужно предусмотреть программу лояльности.

«Договорились, что по итогам встречи обратимся в министерство цифрового развития с предложением по разработке мер, технических решений, чтобы в сети интернет созидательный, патриотический контент был более заметен, а к социальным сетям - проработать программы лояльности для тех, кто публикует такой контент и распространяет в социальных сетях», - написала депутат в своем Telegram-канале по итогам разговора с организаторами воспитательной работы Дальневосточного федерального округа на окружном обучающем семинаре «Разговоры о важном для взрослых», передает РИА Новости.

По ее словам, обсуждались темы совершенствования демографической политики, защиты традиционных семейных ценностей, создание и развитие детского позитивного контента.

«Также взяли в работу еще несколько тем, связанных с вовлечением несовершеннолетних в офлайн активность, знакомством с профессиями»,- отметила она.