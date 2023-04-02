Михаил Ведерников: Из года в год укрепляется сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь

11:56, 02 апреля 2023, ПАИ

«День единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, стал символом искренней дружбы и взаимной поддержки. Во все времена наши братские народы вместе, плечом к плечу, давали отпор врагам, отстаивали свою свободу и независимость", — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

По его словам, для жителей Псковской области это особенно дорого. «Наши территории связывают не только общая история, но и дружеские, родственные и добрососедские связи», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Из года в год укрепляется сотрудничество нашего региона с Республикой Беларусь. Мы реализуем целый ряд проектов во всех сферах: в экономике, образовании, культуре, сфере патриотического воспитания молодёжи. Уверен, их будет становиться всё больше и больше», — отметил глава региона.

Губернатор Псковской области пожелал народам России и Республики Беларусь мира, дружбы и процветания.