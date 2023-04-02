До +3 градусов и мокрый снег ожидается в Псковской области 3 апреля

12:25, 02 апреля 2023, ПАИ

Облачная погода и до +3 градусов ожидается в Псковской области 3 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, ночью местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов области ождидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -1 градусов, днём — от 0 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.