Псковичам назвали перечень документов для отправки ребёнка в лагерь

13:28, 02 апреля 2023, ПАИ

Псковичам назвали перечень документов для отправки ребёнка в загородный оздоровительный лагерь. Об этом сообщается в группе «Отдел реализации путёвок Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Первый документ, который отметили в отделе, — это путёвка, которую необходимо получить не позднее чем за 15 дней до начала смены в лагере.

«На последней, оборотной части путёвки необходимо подтвердить подписью с расшифровкой одного из родителей или законного представителя ознакомление с условиями пребывания ребёнка в загородном лагере. При получения льготной путёвки необходимо ещё на внутренней части путёвки поставить штамп или печать учреждения, которое направило ребёнка, в двух местах: слева на путёвке и справа на обратном талоне», — говорится в сообщении.

Вторым и самым важным документом назвали медицинскую справку о состоянии здоровья, она также известна как форма 079/У, или справка для лагеря.

«Это официальный медицинский документ, являющийся обязательным для всех школьников, отъезжающих на отдых в летние, спортивные, оздоровительные и другие лагеря», — подчеркнули в отделе.

В справке указываются данные ребёнка, адрес, место учёбы, состояние здоровья, показатели физического развития ребёнка, режим, рекомендуемый врачом, перенесённые инфекционные заболевания и данные о прививках с указанием даты последних прививок. Получить справку можно в школьном медпункте в конце учебного года (она будет действительна все лето) или оформить её в поликлинике по мере необходимости.

«Если ребёнок ходит в детский сад, нужно обратиться к медсестре в саду. Если ребёнок будет отдыхать в нескольких лагерях, лучше забирать справку из одного лагеря и передавать в следующий. Срок действия справки — три месяца», — говорится в публикации.

Третим документом являются результаты анализов кала на яйца глистов и соскоба на энтеробиоз. «Результаты анализов можно вписать в справку 079/у или принести на отдельном бланке. Срок действия анализов — десять дней. Анализы можно бесплатно сдать в поликлинике по направлению врача. Также их принимают в платных клиниках и лабораториях», — рассказали в группе.

Для отправки ребёнка в лагерь понадобится справка об эпидемиологическом окружении — отсутствии инфекционных контактов, в том числе с COVID-19. Справка оформляется в медицинском учреждении по месту жительства и подтверждает, что ребёнок не находился в контакте с инфекционными больными, в том числе больными COVID-19, в течение последних трёх недель на момент оформления справки. Срок действия справки — три дня с момента выдачи. «Сдавать ПЦР-тест детям не нужно», — подчеркнули в отделе.

Пятый документ — копия страхового медицинского полиса ребёнка.

Шестым и последним в списке документом является анкета, которая должна быть заполнена родителями. В ней указываются индивидуальные особенности ребёнка, а также родитель даёт информированное согласие на оказание первой медицинской помощи, на консультацию и госпитализацию в территориальное ЛПУ ребёнка при острых состояниях или обострении хронических состояний.

Если ребёнок состоит на диспансерном учёте и ему необходим постоянный приём лекарственных препаратов, то в лагерь обязательно предоставляется заключение лечащего врача, которое заверено подписью врача и печатью медицинского учреждения, с указанием рекомендаций для данного ребёнка.

При отсутствии рекомендаций по приёму лекарственных препаратов с указанием дозы, кратности и длительности приёма в медицинской справке препараты (в том числе привезённые ребёнком с собой) ребёнку даваться не будут. Записи родителей медицинскими рекомендациями не являются. Приём и хранение лекарственных препаратов осуществляется в медицинском пункте лагеря, сказано в сообщении.

При заболевании и госпитализации ребёнка в лечебные учреждения родители (законные представители) ребёнка информируются медицинским работником лагеря не позднее суток с момента госпитализации по телефону, указанному родителями (законными представителями) в анкете. Прочим лицам информация о состоянии здоровья ребёнка не предоставляется.

В отделе реализации путёвок родителей попросили, чтобы они никаких документов ребёнку с собой в лагерь не давали. «Обратно вы их можете не получить. Оригиналы документов: паспорта, свидетельства о рождении, полиса — не требуются в лагере», — подытожили в отделе.