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Патриарх Кирилл призвал состоятельных россиян помогать нуждающимся

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал состоятельных россиян помогать нуждающимся и использовать свои средства на благо России.

«Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имени будет оказываться помощь другим людям... Богатство даётся для того, чтобы в первую очередь делать добрые дела. Мы знаем эти примеры из нашей истории, когда очень богатые русские купцы так много делали добра, что иногда и о себе забывали, и на их добре созидалась экономическая мощь России», — сказал патриарх в воскресенье в проповеди после божественной литургии в храме Преображения Господня в Коммунарке в Москве, передаёт РИА Новости. 

Патриарх Кирилл пожелал всем не терять чувства ответственности, которая «с каждым приростом богатства возрастает».

Он подчеркнул, что состоятельные люди должны понимать, что богатство — «это великая ответственность» и никакое богатство не должно стать «соблазном, разрушительным для человека и гибельным для его души».

«Через богатство многих может прирасти общее благополучие народа, а вместе с благополучием народа обеспечена его безопасность, его независимость, его свобода», — подытожил патриарх.

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