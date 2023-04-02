ФОТОФАКТ Аист Вася на охоте

15:28, 02 апреля 2023, ПАИ

Аист Вася, который живет на территории музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Псковской области, охотится на еду. Об этом сообщается в группе «Любенск-Вечаша музей-усадьба Н. А. Р-Корсакова» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш аист Вася на охоте! Усадьба Любенск, 1 апреля 2023 года», — написано в публикации.

Ранее сообщалось, что 25 марта Аист Вася вернулся после зимовки на территорию музея-усадьбы.