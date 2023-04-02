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Общество

ФОТОФАКТ Аист Вася на охоте

Аист Вася, который живет на территории музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Псковской области, охотится на еду. Об этом сообщается в группе «Любенск-Вечаша музей-усадьба Н. А. Р-Корсакова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Любенск-Вечаша музей-усадьба Н. А. Р-Корсакова» в соцсети «ВКонтакте»

«Наш аист Вася на охоте! Усадьба Любенск, 1 апреля 2023 года», — написано в публикации. 

Ранее сообщалось, что 25 марта Аист Вася вернулся после зимовки на территорию музея-усадьбы.

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