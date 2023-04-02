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Концерт «Россия – Беларусь – в единстве сила!» проходит в Доме офицеров в Пскове

Концерт  «Россия – Беларусь – в единстве сила!», приуроченный ко Дню единения народов двух стран, проходит в Доме офицеров в Пскове. Среди выступающих коллективов — артисты из городов-побратимов Пскова и Витебска. На сцене в том числе заслуженный любительский коллектив Республики Белоруссии народный ансамбль «Лявониха» и народный ансамбль «Добродеи» государственного учреждения «Центр культуры «Витебск». Об этом сообщает корреспондент ПАИ. 

Также на сцене псковский ансамбль «Сказ» им. В. Румянцева и театр танца «Русские узоры». 

Зрителей приветствовал исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Алексей Несмашный. 

«Мы готовы показать и подставить друг другу плечо. Мы готовы сегодня обмениваться дополнительно культурными и другими мероприятиями. Дорогие друзья, особую роль в добрососедстве играет движение побратимских городов. И в этой связи нам особенно сегодня приятно встречать здесь на Псковской земле заслуженный коллектив из Белоруссии, из города побратима Витебск. Сегодня здесь на этом концерте они выступят со своей программой и я уверен, что это станет доброй традицией и в следующие года, отмечая праздник, мы снова сможем насладиться их выступлением», — подчеркнул Алексей Несмашный.

Он также отметил псковский ансамбль «Сказ» и группу «Саморезы», которые выступили совместно с белорусскими коллективами в Витебской областной филармонии и сорвали овации местных жителей

«Нас объединяет не только общий взгляд на нашу историю, уважение к нашим корням, но и общий взгялд на современность. Пусть наш Союз крепнет и дарит нам уверенность в сегодняшнем днем и радость от проживания», — заключил и. о. заместителя главы администрации Пскова.

 

 

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