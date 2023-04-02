Владимира Сарабьянова вспоминают в Мирожском монастыре сегодня

16:38, 02 апреля 2023, ПАИ

Вечер памяти художника-реставратора Владимира Сарабьянова проходит в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.

Над уникальными фресками XII века реставратор Владимир Сарабьянов работал в Пскове с 1990 года. Наряду с фресками храма Рождества Богородицы Снятогорского монастыря, мирожские фрески, по свидетельству друзей Сарабьянова, были его неустанной заботой. Он работал в Суздале, Владимире, Полоцке, Москве, Новгороде, но при огромной занятости, всегда находил время для Пскова.

Напомним, Владимир Сарабьянов скончался в Москве 3 апреля 2015 года.