Владимира Сарабьянова вспоминают в Мирожском монастыре сегодня
Вечер памяти художника-реставратора Владимира Сарабьянова проходит в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.
Над уникальными фресками XII века реставратор Владимир Сарабьянов работал в Пскове с 1990 года. Наряду с фресками храма Рождества Богородицы Снятогорского монастыря, мирожские фрески, по свидетельству друзей Сарабьянова, были его неустанной заботой. Он работал в Суздале, Владимире, Полоцке, Москве, Новгороде, но при огромной занятости, всегда находил время для Пскова.
Напомним, Владимир Сарабьянов скончался в Москве 3 апреля 2015 года.
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