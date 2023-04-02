Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимира Сарабьянова вспоминают в Мирожском монастыре сегодня

Вечер памяти художника-реставратора Владимира Сарабьянова проходит в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.

Фото: Telegram-канал Псковского музея-заповедника

Над уникальными фресками XII века реставратор Владимир Сарабьянов работал в Пскове с 1990 года. Наряду с фресками храма Рождества Богородицы Снятогорского монастыря, мирожские фрески, по свидетельству друзей Сарабьянова, были его неустанной заботой. Он работал в Суздале, Владимире, Полоцке, Москве, Новгороде, но при огромной занятости, всегда находил время для Пскова.

Напомним, Владимир Сарабьянов скончался в Москве 3 апреля 2015 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2023

Рецепты блюд Белорусской кухни продемонстрировали в Порхове
02 апреля 2023

Владимира Сарабьянова вспоминают в Мирожском монастыре сегодня
02 апреля 2023

Концерт «Россия – Беларусь – в единстве сила!» проходит в Доме офицеров в Пскове
02 апреля 2023

ФОТОФАКТ Аист Вася на охоте

02 апреля 2023

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 3 апреля
02 апреля 2023

Псковичам назвали перечень документов для отправки ребёнка в лагерь
02 апреля 2023

До +3 градусов и мокрый снег ожидается в Псковской области 3 апреля
02 апреля 2023

Михаил Ведерников: Из года в год укрепляется сотрудничество Псковской области с Республикой Беларусь

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...