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Общество

Кириллов день наступил по народному календарю

3 апреля православная церковь чествует епископа Кирилла Катанского, пишет calend.ru.

Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу. На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви – не реви, Катаник санки унес».

Зато у ребятни появлялись новые забавы – например, игра «в кувшинчик». Правила просты: один из играющих берет мяч и бьет его об землю в такт песенке «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!». Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.

В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости — поэтому к избам вновь начинали приходить лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой от них считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала.

Существовали и весьма странные способы излечения от лихорадки: в некоторых регионах больным предлагалось целовать зад коровы и пить воду, в которой стирали белье.

Также считалось, что на Кирилла Катаника, нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.
 

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