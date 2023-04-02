В Пскове за кубки поборются пауэрлифтеры со всей России

17:40, 02 апреля 2023, ПАИ

Открытый турнир «Кубок Александра Невского II» и чемпионат города Пскова пройдут 29 апреля в клубе Express в торгово-развлекательном центре. Об этом ПАИ сообщил председатель Союза пауэрлифтеров России в Псковской области и организатор турнира Андрей Элькин.

По его словам, призёров соревнований наградят медалями, а также кубками в дисциплинах «жим лежа» и «строгий подъём на бицепс».

Соревнования проводятся в следующих дивизионах: жим лёжа без экипировки (WRPF), народный жим (WRPF), становая тяга (WRPF), строгий подъём на бицепс (WRPF).

Участвовать в состязаниях могут спортсмены из всех регионов мира, достигшие 14 лет. Участники младше 14 лет допускаются при персональном рассмотрении кандидатуры спортсмена организаторами соревнований. Спортсмены, не достигшие 18 лет, могут принять участие в турнире только в сопровождении тренера, родителей или законных представителей.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17 апреля.

Подробнее ознакомиться с положением можно на сайте.