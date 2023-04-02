В России вырос спрос на инвентарь для уборки

20:22, 02 апреля 2023, ПАИ

Спрос россиян на инвентарь для уборки в первый весенний месяц вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Прайм».

«ВсеИнструменты.ру» проанализировал спрос на продукцию из категории клинингового оборудования и товаров для уборки в марте 2023 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года… На 51% в России вырос спрос на уборочный инвентарь», — говорится в исследовании.

Отмечается, что жители Новосибирска увеличили покупки данных товаров на 157%, Волгограда — на 120%, Казани — на 115%, Омска — на 113%. Также популярность этой продукции выросла в Нижнем Новгороде (+104%), Москве (+92%), Екатеринбурге (+90%), Челябинске (+75%), Самаре (+64%).

При этом продажи моющих и чистящих средств по стране выросли на 31%. Самый интенсивный рост спроса выявлен в Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Челябинске и Москве.

Также зафиксирован рост спроса на тряпки и салфетки (+78%), емкости для мусора (+76%), парогенераторы (+49%). В целом в топ товаров для весенней уборки вошли щетки, швабры, мусорные контейнеры, пылесосы, средства для прочистки канализации и труб, отпариватели, губки и салфетки, антинакипин, техническая соль, а также антискотч и мойки высокого давления.

«Клининговое оборудование (общая категория, куда входит уборочный инвентарь — ред.) в марте 2023 года россияне покупали чаще на 43%. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Новосибирске (+90%), Нижнем Новгороде (+78%), Екатеринбурге (+70%), Волгограде (+65%), Москве (+59%), а также Перми (+56%). Кроме этого, продажи увеличились в Омске (+32%), Челябинске (+31%), Казани (+13%)», — добавляется в исследовании.