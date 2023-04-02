Себежский район заключил соглашение о сотрудничестве с белорусским муниципалитетом

21:54, 02 апреля 2023, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве между администрацией Себежского района и Миорским районным исполнительным комитетом Республики Беларусь был подписан сегодня, в День единения народов России и и Белоруссии, в администрации Себежского района, сообщает газета «Призыв».

После подписания состоялось возложение цветов к обелиску 150-й Идрицко-Берлинской дивизии, в котором приняли участие делегации Псковского, Островского, Опочецкого и Себежского районов Псковской области, Полоцкого, Новополоцкого, Верхнедвинского, Миорского, Бешенковичского районов Республики Беларусь.

На сцене собравшихся поздравили глава Себежского района Леонид Курсенков, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, руководитель российско-белорусской международной общественной организации «Добрососедство» Александр Яцук.