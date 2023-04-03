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Культура

Процесс монтажа новой выставки показали в Изборском музее

В выставочном зале музея-заповедника «Изборск» идёт монтаж выставки «Корсунская легенда», открытие которой состоится 4 апреля в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Активное участие в подготовке выставки принимают сотрудники музея «Херсонес Таврический», накануне прибывшие в Изборск. Вчера они посетили праздничную службу в честь Корсунской иконы Божией матери и вместе с другими прихожанами совершили крестный ход к Корсунской часовне. 

На выставке «Корсунская легенда» можно будет увидеть базилику Древнего Херсонеса, уникальные фотографии из коллекций музеев-заповедников и узнать об иконе Корсунской Божией Матери, не раз спасавшей изборян от неприятелей.

О появлении этого святого образа на Руси повествуют древние предания и легенды, в которых прослеживается историческая связь Херсонеса, Изборска и Санкт-Петербурга.

Выставка освещает важнейшие события русской истории, зарождение российской государственности, формирование национальной культуры и духовности

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