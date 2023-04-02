Маркетплейсам запретят списывать деньги с удаленных банковских карт

08:01, 03 апреля 2023, ПАИ

В Госдуму в весеннюю сессию планируют внести поправку в закон «О защите прав потребителей». Она установит запрет на списание маркетплейсами денежных средств с банковских карт покупателей, которые они сами удалили с сервисов.



«Мы обратили внимание на проблему после жалоб граждан. Проверили информацию и выяснилось, что это не единичные, а массовые случаи: пострадавшие покупатели в соцсетях постоянно выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний», — рассказал «Известиям» координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, действующее законодательство предусматривает, что человек, который хочет запретить транзакции по карте, должен отозвать у маркетплейса разрешение на ее

использование. Обычно для этого достаточно удалить неактуальные платежные данные из личного кабинета, уточнил парламентарий.

«Но теперь мы видим, что некоторые участники рынка включают в свои пользовательские соглашения положения, дающие им право списывать деньги с удаленных карт», — пояснил парламентарий.

Помимо этого, интернет-сервисы обяжут присылать уведомление со ссылкой на правила пользования, где четко и ясно должен быть прописан порядок отмены платной подписки.

Кроме того, предлагается закрепить правило, что вне зависимости от даты отказа от подписки она будет действовать до следующего периодического платежа.

