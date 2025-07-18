Обучение общественных наблюдателей завершается на территории Псковской области

19:47, 18 июля 2025, ПАИ

Цикл обучающих мероприятий для общественных наблюдателей за избирательным процессом в ходе предстоящего единого дня голосования на территории Псковской области завершается сегодня, 18 июля. Обучение состоялось во всех муниципалитетах, где запланировано проведение выборов в сентябре этого года, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе прошедших встреч поднимались такие важные темы, как регламент организации и осуществление общественного наблюдения, процедура голосования на избирательных участках, обеспечение прав участников избирательного процесса.

17 июля в Стругокрасненском муниципальном округе обучающий семинар для общественных наблюдателей провёл представитель общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области, член Общественной палаты региона Иван Шагин.

«Общественные наблюдатели – это активные представители общества, которые добровольно и искренне принимают на себя ответственность сделать сложнейший избирательный процесс ближе и понятнее обычным избирателям. Наблюдатели стоят на страже законности избирательного процесса и обеспечения легитимности избирательной кампании, чему способствуют достаточно широкие полномочия, которые, конечно, необходимо грамотно и корректно реализовывать», – отметил Иван Шагин.

Заключительные семинары для будущих общественных наблюдателей сегодня также прошли в Гдовском и Псковском муниципальных округах и городе Пскове.

В Гдове перед наблюдателями с лекцией о полномочиях и обязательствах общественных наблюдателей выступила заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Исакова.

«Наблюдатели, как показывает практика, очень ответственно относятся к процессу наблюдения не только за ходом голосования, соблюдением прав избирателей, организации избирательного процесса, подсчётом голосов, но и к процессу подготовки к дням голосования.

Участием общественных наблюдателей в избирательном процессе обеспечивается открытость, гласность и прозрачность. Институт наблюдателей имеет уже значительный опыт, но, несмотря на это, подготовке наблюдателей традиционно уделяем большое внимание, поскольку у каждой кампании есть свои особенности, законодательство совершенствуется, появляются новые возможности для организации взаимодействия», – подчеркнула Наталья Исакова.

В Пскове и Псковском муниципальном округе о значимости работы наблюдателей для подтверждения законности и открытости избирательного процесса рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области, председатель Общественной палаты региона Александр Седунов.

«Опыт показывает, что участие общественных наблюдателей способствует обеспечению законности, открытости и объективности выборов», – заключил Александр Седунов.

Напомним, что сами выборы пройдут в течение трёх дней – с 12 по 14 сентября 2025 года включительно. Для удобства участия в выборах избиратели могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием.