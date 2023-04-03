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Культура

Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области

Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Общероссийской писательской организации «Союз писателей России».

Проект организован и проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также проект поддержали Союз писателей России, Союз писателей Донбасса, комитет по культуре Псковской области, Славянский форум искусств «Золотой Витязь», Литературная газета, газета «Завтра», средства массовой информации Псковской области, а также музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Михайловское».

Проект «Позывной – Россия!» ставит перед собой двойную цель. С одной стороны, он призван объединить авторов, пишущих произведения, посвящённые современной истории России, с другой – донести эти произведения до широкого круга читателей, зрителей, пользователей интернета и участников мероприятий проекта.
Проект носит патриотический, воспитательный и объединяющий характер, что в целом присуще традиционной русской поэзии и русской литературе.
 
В рамках ключевых мероприятий проекта запланирована реализация ряда проектов и акций, раскрывающих, дополняющих и наполняющих эти мероприятия, таких как:
- проведение акции «Книга в подарок», в рамках которой поэты – участники фестиваля «Словенское поле» подарят свои книги воспитанникам ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» и библиотекам Донбасса;
- проведение круглого стола «Энергия русской мечты» с участием известного российского писателя и общественного деятеля А. А. Проханова, писателей Донбасса, известных российских писателей;
- проведение экскурсионно-патриотической акции «Ушедшие в бессмертие…» с посещением участниками фестиваля «Словенское поле» памятника героям-десантникам 6-й роты;
- приношение земель с мест ратной славы России к Священному холму славы и единения России;
- проведение поэтического конкурса «Над рекой Великой – белый кремль…», посвященного 1120-летию г. Пскова;
- литературные встречи и поэтические выступления, как в онлайн-формате, так и «лицом к лицу» со зрителем;
- экскурсии, концерты бардов, презентации и т. д.
 
В течение всего проекта рефреном будут звучать стихи и песни о России, её истории и современности, о малой родине и большой любви к своему Отечеству.
 
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