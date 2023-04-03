Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области

08:27, 03 апреля 2023, ПАИ

Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Общероссийской писательской организации «Союз писателей России».

Проект организован и проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также проект поддержали Союз писателей России, Союз писателей Донбасса, комитет по культуре Псковской области, Славянский форум искусств «Золотой Витязь», Литературная газета, газета «Завтра», средства массовой информации Псковской области, а также музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Михайловское».

Проект «Позывной – Россия!» ставит перед собой двойную цель. С одной стороны, он призван объединить авторов, пишущих произведения, посвящённые современной истории России, с другой – донести эти произведения до широкого круга читателей, зрителей, пользователей интернета и участников мероприятий проекта.

Проект носит патриотический, воспитательный и объединяющий характер, что в целом присуще традиционной русской поэзии и русской литературе.