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Общество

Россиян обяжут пускать в квартиры работников ЖКХ

Граждан могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций (РСО), чтобы они могли установить и обслуживать умные счетчики, пишут «Известия».
 
Речь идет о приборах учета горячей и холодной воды, а также отопления. Меру разработал Минстрой, говорится в письме ведомства в правительство. В тарифы ЖКХ планируется включить установку таких счетчиков. Обязанность по их обслуживанию будет возложена на РСО.
 
Сегодня, согласно закону, в жилое помещение без согласия его собственников можно войти, только если произошла, например, авария, и есть угроза жизни другим жильцам. В остальных случаях для этого необходимо соответствующее решение суда, сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
 
«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут помочь в стимулировании граждан штрафы», — полагает парламентарий.
В законе следует указать, что владелец жилья обязан предоставлять доступ к счетчикам. За отказ же штраф можно начислять сразу в квитанции за ЖКУ, считает директор it-компании «Философт» Иван Власов.
 
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