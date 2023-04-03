Первый этап антинаркотической операции стартовал в Псковской области

09:31, 03 апреля 2023, ПАИ

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023» стартовал в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Целью мероприятий является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, информирование об ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств, выявление фактов вовлечения молодых людей в преступную деятельность, связанную с наркобизнесом.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланирован комплекс различных профилактических мероприятий: марафоны, спортивные соревнования и конкурсы, направленные на формирование у подрастающего поколения соответствующей мотивации для ведения здорового образа жизни.