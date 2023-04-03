Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества»

09:37, 03 апреля 2023, ПАИ

Указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В документах прописаны меры по защите Донбасса и семей погибших бойцов. Цель указа - создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей.

Учредителем фонда является правительство Российской Федерации. Председателем набсовета госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем фонда - Анна Цивилева.