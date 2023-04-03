4 из 10 псковичей согласны на снижение зарплаты ради удаленки – опрос

09:53, 03 апреля 2023, ПАИ

На снижение зарплаты ради удаленной работы сегодня согласны 4 из 10 псковичей. Об этом сообщает сервис SuperJob.

«Массовая удаленка уходит в прошлое, но жители Пскова не хотят с ней прощаться: 4 из 10 опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради дистанционной работы», - отметили специалисты.

Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработка, каждый девятый — 10%. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 4%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 37% горожан.

Тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет больше, чем среди молодежи до 24 лет (46% против 24% соответственно).

Чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удаленки: если среди респондентов с доходом менее 30 тысяч руб. их 35%, то среди зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей — уже 48%.