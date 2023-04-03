Лучших народных дружинников выбрали в Псковской области

09:46, 03 апреля 2023, ПАИ

Итоги регионального конкурса на звание «Лучший народный дружинник» подвели в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Победителем конкурса на звание «Лучшая народная дружина» стала народная дружина «Великие Луки». Второе место заняла народная дружина «Острович», третье – народная дружина «Опочка».

Победителями конкурса на звание «Лучший народный дружинник» стали: