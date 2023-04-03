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Общество

Лучших народных дружинников выбрали в Псковской области

Итоги регионального конкурса на звание «Лучший народный дружинник» подвели в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Победителем конкурса на звание «Лучшая народная дружина» стала народная дружина «Великие Луки». Второе место заняла народная дружина «Острович», третье – народная дружина «Опочка».

Победителями конкурса на звание «Лучший народный дружинник» стали: 

  • народный дружинник народной дружины «Центр» города Пскова Тамара Бойко;
  • народный дружинник народной дружины «Острович» Александр Михайлов; 
  • народный дружинник добровольной народной дружины «Острович» (Остров) Анатолий Бич.
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