Как перестроить организм на весенний лад, рекомендовали псковичам

09:50, 03 апреля 2023, ПАИ

Как перестроить организм на весенний лад, рекомендовали псковичам в региональном комитете по здравоохранению.

Врачи напоминают, что весенние обострения заболеваний начинаются с приходом первого тепла, им подвержены многие хронические больные, особенно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В это время возрастает вероятность инфарктов, инсультов, гипертонических кризов, приступов тахикардии, аритмии.

В весенний период в организме происходит перестройка, в связи с чем нарушается согласование биоритмов различных органов и систем. Иными словами, влияние на организм оказывает переход от биологической весны к биологическому лету.

В основном причинами весенних обострений являются весенний гиповитаминоз, пониженный иммунитет, резкие колебания атмосферного давления. Как правило, люди зимой меньше гуляют, мало находятся на свежем воздухе, за зиму иссякают резервы организма.

В целях профилактики необходимо употреблять в пищу продукты с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, есть больше фруктов и овощей, следить за уровнем артериального давления, отказаться от вредных привычек, увеличить физическую активность, уменьшить психологический стресс. Соблюдая эти простые правила, можно снизить риск сезонных обострений заболеваний сердечно-сосудистой системы.