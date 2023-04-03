Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Более 100 дзюдоистов прибыли на турнир в Пушкинские Горы

111 спортсменов из разных регионов России приехали на открытый турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» для юношей и девушек 2011–2013 года рождения, который проходил в Пушкинских Горах 1 апреля. Об этом сообщается в группе спортивной школы «Бригантина» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Спортивная школа «Бригантина» в соцсети «ВКонтакте».

Участие в соревнованиях приняли дзюдоисты из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Витебска, Пскова, Себежа, Великих Лук и Пушкинских Гор.

По результатам турнира из псковской спортшколы «Бригантина» золотым призёром стал Семён Жаворонков в весовой категории 55 килограммов, бронзу завоевал Степан Дмитриев в весовой категории 42 килограмма.

Тренирует юношей Сергей Дмитриев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2023

Более 100 дзюдоистов прибыли на турнир в Пушкинские Горы
02 апреля 2023

В Пскове за кубки поборются пауэрлифтеры со всей России

02 апреля 2023

Псковский дзюдоист завоевал золото на первенстве России
02 апреля 2023

Псковичка прошла отбор на национальное первенство Pole Sport Russia 2023
02 апреля 2023

В Пушкиногорской школе провели первенство и чемпионат района по настольному теннису
01 апреля 2023

Турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» прошёл в Пушкинских Горах
01 апреля 2023

Себежская команда заняла третье место в международном турнире по волейболу
01 апреля 2023

Всероссийские соревнования по кудо проходят в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...