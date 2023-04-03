Более 100 дзюдоистов прибыли на турнир в Пушкинские Горы

10:07, 03 апреля 2023, ПАИ

111 спортсменов из разных регионов России приехали на открытый турнир по дзюдо «Кубок Столбушино» для юношей и девушек 2011–2013 года рождения, который проходил в Пушкинских Горах 1 апреля. Об этом сообщается в группе спортивной школы «Бригантина» в соцсети «ВКонтакте».

Участие в соревнованиях приняли дзюдоисты из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Витебска, Пскова, Себежа, Великих Лук и Пушкинских Гор.

По результатам турнира из псковской спортшколы «Бригантина» золотым призёром стал Семён Жаворонков в весовой категории 55 килограммов, бронзу завоевал Степан Дмитриев в весовой категории 42 килограмма.

Тренирует юношей Сергей Дмитриев.