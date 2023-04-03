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Общество

Экс-глава администрации Опочки скончался на 63-м году жизни

Экс-глава администрации Опочки Александр Долгоносов скончался на 63-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Александра Ивановича. Добрая и светлая память о замечательном человеке, руководителе навсегда останется в наших сердцах, а его имя в истории земли Опочецкой», — написала глава Опочецкого района.

Местные жители добавили, что Александра Ивановича знали как грамотного и ответственного руководителя, доброго, искреннего, порядочного, светлой души человека. 

Прощание с Александром Долгоносовым состоится во вторник 4 апреля в 11:30 в Храме Преображения Господня.

 

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