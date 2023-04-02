Три миллиона рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук

10:37, 03 апреля 2023, ПАИ

Три миллиона рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они заявили своим собеседникам, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты или снять деньги с их счета. В связи с этим они настаивали на том, чтобы горожане незамедлительно сами оформили кредиты и полученные деньги перевели на «безопасные счета», что те и сделали.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.