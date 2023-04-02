Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Три миллиона рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук

Три миллиона рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они заявили своим собеседникам, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты или снять деньги с их счета. В связи с этим они настаивали на том, чтобы горожане незамедлительно сами оформили кредиты и полученные деньги перевели на «безопасные счета», что те и сделали.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2023

24-летний парень пропал в Пскове
02 апреля 2023

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе

02 апреля 2023

ВИДЕО Ребёнок выбежал на оживлённую дорогу в одном подгузнике в Твери
01 апреля 2023

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на улице Алёхина в Пскове
01 апреля 2023

В Пскове продолжается розыск пропавшей эстонки
31 марта 2023

Шесть лет тюрьмы грозит жителю Струг Красных за серию преступлений
31 марта 2023

Стала известна причина пожара в Острове
31 марта 2023

ВИДЕО В Великих Луках неизвестные воруют металл на заброшенном заводе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...