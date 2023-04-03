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Общество

Житель Невеля фиктивно зарегистрировал дома россиянку

В Невельском районе местный житель подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в декабре минувшего года в одной из деревень Невельского района 36-летний местный житель осуществил фиктивную регистрацию гражданки Российской Федерации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

Приведенный пример на территории области далеко не единичный, отметили в пресс-службе ведомства и напомнили жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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