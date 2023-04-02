В Пскове по горячим следам раскрыт угон

10:44, 03 апреля 2023, ПАИ

В Пскове по горячим следам раскрыт угон, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль Audi угнали в ночь на 31 марта от дома на улице Юбилейной. Легковушку с техническими повреждениями вскоре обнаружили в Пскове на улице Коммунальной.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, угонщиков удалось задержать. Ими оказались двое ранее судимых безработных псковича 18 и 19 лет.

По версии следствия, нетрезвые молодые люди на улице Юбилейной в Пскове обратили внимание на стоявшую здесь иномарку и решили ею воспользоваться в своих целях. К тому же выяснилось, что автомобиль не закрыт, а ключи находятся в замке зажигания. На угнанной машине злоумышленники далеко уехать не смогли: не справившись с управлением, угонщики перевернулись, после чего «Ауди» бросили и скрылись.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.