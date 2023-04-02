Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове по горячим следам раскрыт угон

В Пскове по горячим следам раскрыт угон, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Автомобиль Audi угнали в ночь на 31 марта от дома на улице Юбилейной. Легковушку с техническими повреждениями вскоре обнаружили в Пскове на улице Коммунальной.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, угонщиков удалось задержать. Ими оказались двое ранее судимых безработных псковича 18 и 19 лет.

По версии следствия, нетрезвые молодые люди на улице Юбилейной в Пскове обратили внимание на стоявшую здесь иномарку и решили ею воспользоваться в своих целях. К тому же выяснилось, что автомобиль не закрыт, а ключи находятся в замке зажигания. На угнанной машине злоумышленники далеко уехать не смогли: не справившись с управлением, угонщики перевернулись, после чего «Ауди» бросили и скрылись.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2023

24-летний парень пропал в Пскове
02 апреля 2023

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе

02 апреля 2023

ВИДЕО Ребёнок выбежал на оживлённую дорогу в одном подгузнике в Твери
01 апреля 2023

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на улице Алёхина в Пскове
01 апреля 2023

В Пскове продолжается розыск пропавшей эстонки
31 марта 2023

Шесть лет тюрьмы грозит жителю Струг Красных за серию преступлений
31 марта 2023

Стала известна причина пожара в Острове
31 марта 2023

ВИДЕО В Великих Луках неизвестные воруют металл на заброшенном заводе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...