Осужденных псковичей планируют привлечь к благоустройству зооприюта

11:01, 03 апреля 2023, ПАИ

Осужденных к принудительным работам псковичей в мае планируют привлечь к благоустройству территории приюта для животных «Невельские хвостики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники участка исправительного центра № 1 в минувшие выходные навестили подопечных зооприюта. Накануне личный состав участка ИЦ-1 подготовил для приюта несколько пакетов с едой и наполнитель для туалета. Привезли лакомства для обитателей приюта сотрудники ИЦ-1 Артем Облуков и Даниил Пантелеев.

Председатель организации Юлия Беляева поблагодарила личный состав за добрый жест и выразила надежду снова увидеть их в приюте в ближайшем будущем.

В свою очередь сотрудники пенитенциарного учреждения пообещали следующий визит посвятить оказанию помощи в благоустройстве территории приюта. К данному мероприятию в свободное от работы время присоединятся и осужденные к принудительным работам. Произойдет это уже в мае.