Восемь единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

11:02, 03 апреля 2023, ПАИ

Восемь единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей на минувшей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.