Псковичам сообщили об изменении графика выплаты пособия из маткапитала

12:16, 03 апреля 2023, ПАИ

Изменен график выплат пособий гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала. Уведомления жителям региона направили с помощью СМС-оповещений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Псковской области.

В оповещении указано, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала за апрель 2023 года будет перечислена 14 апреля, за май – 5 июня. Далее средства за прошедший месяц будут поступать 5-го числа текущего месяца.

Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму на ребенка в Псковской области – 13 920 рублей.

До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.