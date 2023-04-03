В Пскове выбрали победителя Кубка КВН AV

11:46, 03 апреля 2023, ПАИ

В Международный день смеха на сцене Дома офицеров прошел Кубок Конкурса веселых и находчивых имени Александра Иванова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Александр Иванов был одним из создателей студенческого КВН в Пскове, основоположником школьного псковского КВН, организатором многих городских молодежных мероприятий.

Перед полным зрительным залом выступили пять молодежных команд. Среди них – сборная школьников (СБШ – сборная команда из школ – участников городского чемпионата Astra Video), сборная Псковского государственного университета «Плюс минус ноль», сборная студентов («На верхней полке» – команда выпускников ТК Astra Video), творческая команда «Бровь», состоящая из выпускников Гремячей лиги города Пскова, сборная остального мира (СОМ – команда опытных кавээнщиков разных лет из организаторов ТК Astra Video).

Лучшую команду выбирали по итогам трех конкурсов: приветствие, разминка с залом и домашнее задание.

Команды оценивали члены жюри в составе: депутата Псковской городской Думы Ольги Федоровой, уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Владимира Журавлева, псковской певицы Лизы Матрешки, руководителя ТК «Астра Видео» Елены Моряковой.

Интрига сохранялась до самого конца, и по итогам трех конкурсов победу одержала сборная остального мира.

Участники получили призы от спонсора Кубка компании Джи Ф Ди.

Отметим, что в Пскове продолжается кавээновский сезон Astra Video, в конце апреля пройдет финал 26-го чемпионата школьной лиги и 18-го розыгрыша студенческой лиги КВН Astra Video.