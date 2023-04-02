Лесоруб из Порховского района отправится под суд за случайное убийство напарника

11:50, 03 апреля 2023, ПАИ

26-летний лесоруб из Порховского района отправится под суд за случайное убийство напарника. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 25 января обвиняемый занимался заготовкой древесины в Порховском районе. В это время спиленная ель задела усохший ствол березы, который переломился и упал на лесоруба, находящегося рядом. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.