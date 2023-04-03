Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области
Расписание движения пригородных поездов изменится с 9 по 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
9, 16 апреля:
— Отменяются поезда №8761, №8768 и №8767 на участке Дно – Новосокольники.
— Изменяется расписание движения поезда № 6721/6722 (отправление из Великих Лук 03:10 по московскому времени - прибытие на станцию Псков-Пасс в 09:04 по мск.)
12 апреля:
— Отменяются поезда №8768 и №8767 на участке Новосокольники - Дно.
— Изменяется расписание движения поезда № 8762 (отправление из Новосокольников в 18:30 по московскому времени) - прибытие в Дно в 23:08 по мск.)
13 апреля:
— На участке Дно - Новосокольники назначается поезд № 8763: (отправление из Дно в 20:00 по московскому времени - прибытие в Новосокольники в 00:30 по мск.)
14 апреля:
— Отменяются поезда № 6516, № 6515 на участке Чихачево – Дно, № 8761 - на участке Дно – Новосокольники.
Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК».
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