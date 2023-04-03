Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области

16:24, 03 апреля 2023, ПАИ

Расписание движения пригородных поездов изменится с 9 по 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

9, 16 апреля:

— Отменяются поезда №8761, №8768 и №8767 на участке Дно – Новосокольники.

— Изменяется расписание движения поезда № 6721/6722 (отправление из Великих Лук 03:10 по московскому времени - прибытие на станцию Псков-Пасс в 09:04 по мск.)

12 апреля:

— Отменяются поезда №8768 и №8767 на участке Новосокольники - Дно.

— Изменяется расписание движения поезда № 8762 (отправление из Новосокольников в 18:30 по московскому времени) - прибытие в Дно в 23:08 по мск.)

13 апреля:

— На участке Дно - Новосокольники назначается поезд № 8763: (отправление из Дно в 20:00 по московскому времени - прибытие в Новосокольники в 00:30 по мск.)



14 апреля:

— Отменяются поезда № 6516, № 6515 на участке Чихачево – Дно, № 8761 - на участке Дно – Новосокольники.



Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗ ППК», на сайтах АО «СЗ ППК».