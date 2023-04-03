Билеты на Фестиваль русской музыки можно приобрести по демократичным ценам – Сергей Жаворонок

11:55, 03 апреля 2023, ПАИ

Цены на билеты на Фестиваль русской музыки сделали максимально демократичными, чтобы у гостей была возможность посетить сразу несколько концертов. Об этом в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» заявил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

«Открытие фестиваля прошло с аншлагом, мы уже получили много теплых отзывов. Программа у нас разноформатная – от оперы до балета, от камерных до оркестровых концертов, есть и лекции, и кинопоказы, и выставка, и моноспектакль. Рассчитано всё это на широкого зрителя», – рассказал Сергей Жаворонок.

Он добавил, что билеты на оба концерта на вокзале уже раскуплены. «Он пройдет в большом зале-ресторане. Видимо, это является магнитом. В концерте задействованы три солиста Мариинского театра», – добавил он.

Программу 49-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова можно посмотреть здесь.