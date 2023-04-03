Жители Псковской области могут принять участие в волонтерском конкурсе «Общий сбор»

11:59, 03 апреля 2023, ПАИ

Волонтерские организации и экоактивисты из Псковской области могут принять участие в конкурсе «Общий сбор» от проекта «Вода России». Он стартовал во Всемирный день водных ресурсов, чтобы напомнить о важности сохранения чистоты пресных водоемов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году конкурс разделен на семь номинаций: четыре из них индивидуальные, три — командные. Их полное описание доступно на сайте сбор-волонтеров.рф. Чтобы принять участие в командных состязаниях, нужно собрать от 10 человек, горящих экологическими идеями. Главное условие во всех командных номинациях — максимально масштабно и креативно провести уборку берега водоема и рассказать об этом как можно большему количеству людей. В следующем году организаторы акции «Вода России» проведут масштабное ключевое мероприятие в регионе команды, победившей в номинации «Абсолютный чемпион», где волонтеры-победители станут почетными вип-гостями.

Индивидуальные номинации подойдут тем, кто хочет поддержать свою команду и рассказать о своем личном опыте эковолонтерства. Выбрать можно как одну номинацию, так и попробовать свои силы сразу в каждой: «Оригинальная находка», «Экоблогер», «Экослед». Еще одна номинация — «Экопедагог» — проходит в Год педагога и наставника в России, награду победитель получит из рук министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Заявки и конкурсные работы принимаются по 30 мая 2023 года. Первая тысяча участников получит наборы волонтера с символикой акции «Вода России» для использования в своих конкурсных работах и по назначению — на уборках. Жюри выберет победителей и огласит результат 1 августа.