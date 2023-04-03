Число электронных заказных писем в Псковской области увеличилось в три раза

12:03, 03 апреля 2023, ПАИ

В прошлом году в Псковской области организации отправили около 352 000 электронных заказных писем, что в три раза больше, чем в 2021 году. Об этом ПАИ сообщили в УФПС региона.

За прошлый год клиенты «Почты России» отправили 238 млн электронных заказных писем – на 44% больше, чем в 2021 г. Это помогло спасти от вырубки порядка 32 000 деревьев.

Сервис электронных заказных писем zakaznoe.pochta.ru позволяет отправлять и получать юридически значимую корреспонденцию в цифровом виде, используя аккаунт «Госуслуг». Удобство сервиса оценили уже более 13,5 млн пользователей – различных организаций и частных лиц. Сервисом пользуются банки, страховые компании, суды, органы исполнительной власти и другие структуры.

«Направить электронное заказное письмо и проще, и дешевле, чем бумажное. А адресат может прочесть его сразу после отправки, где бы ни находился. Поэтому неудивительно, что классические бумажные письма становятся менее востребованными. Сервис электронных заказных писем сохраняет не только юридическую значимость цифровых коммуникаций – он сохраняет лесное богатство России», – отметил руководитель департамента по развитию продукта «Цифровая почта» Артем Федоров.