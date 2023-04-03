Более 1500 нарушений ПДД пресекли псковские полицейские за неделю

12:11, 03 апреля 2023, ПАИ

1 575 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 27 марта по 2 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в региональном УГИБДД УМВД России по региону.

За этот период выявлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержан один водитель.

Также на территории области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

