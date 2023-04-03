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Студентки псковского колледжа искусств победили на Poems to Admire

Лауреатами первой степени межрегионального конкурса Poems to Admire стали студентки псковского колледжа искусств. Конкурс посвящен чтению стихов на английском и немецком языках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Всего на конкурс поступили 54 творческие работы от студентов из Кирова, Калуги, Воркуты, Советска, Сыктывкара, Донецка, Кемерово, Чебоксар и других городов. Псков представили студентки специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Ирина Елфимова и Анастасия Куклина. 

Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

Ирина Елфимова прочитала стихотворение собственного сочинения на английском языке. Анастасия Куклина – стихотворение «Весенняя песня»  Генриха Гофмана фон Фаллерслебена на немецком языке, а также исполнила песню Иоганна Фридриха Рейхардта на этот текст. Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры псковских участниц.

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