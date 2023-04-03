Студентки псковского колледжа искусств победили на Poems to Admire

16:38, 03 апреля 2023, ПАИ

Лауреатами первой степени межрегионального конкурса Poems to Admire стали студентки псковского колледжа искусств. Конкурс посвящен чтению стихов на английском и немецком языках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Всего на конкурс поступили 54 творческие работы от студентов из Кирова, Калуги, Воркуты, Советска, Сыктывкара, Донецка, Кемерово, Чебоксар и других городов. Псков представили студентки специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Ирина Елфимова и Анастасия Куклина.

Ирина Елфимова прочитала стихотворение собственного сочинения на английском языке. Анастасия Куклина – стихотворение «Весенняя песня» Генриха Гофмана фон Фаллерслебена на немецком языке, а также исполнила песню Иоганна Фридриха Рейхардта на этот текст. Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры псковских участниц.