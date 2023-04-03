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Дополнительные пригородные поезда назначат в Псковской области

Дополнительные пригородные поезда назначат в Псковской области в связи с сезонным увеличением пассажиропотока. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (АО «СЗППК»).

С 1 мая по 31 октября назначается поезд № 6659 Дно – Псков. Состав будет курсировать ежедневно, кроме понедельника и четверга. Поезд № 6660 Псков – Дно также будет курсировать каждый день, кроме вторника и пятницы.

С 15 апреля по 30 сентября по средам дополнительно назначается поезд № 6703, 6702 сообщением Великие Луки – Невель-2 и поезд № 670Ч, 6701 сообщением Новосокольники – Невель-2.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «СЗППК», на сайтах АО «СЗППК» ppk-piter.ru, ТУТУ tutu.ru.

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