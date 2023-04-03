Ремонт десяти мостов завершат в Псковской области по нацпроекту

13:06, 03 апреля 2023, ПАИ

Завершить работы по капитальному ремонту и реконструкции 10 мостов общей протяженностью более 400 метров планируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области в этом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Это позволит полностью восстановить транспортно-эксплуатационное состояние мостов», – отметили в правительстве.

В нормативное состояние специалисты приведут два моста на автодорогах местного значения. Это Троицкий мост через реку Пскову, расположенный в историческом центре Пскова, а также мост через реку Шелонь на объездной дороге в Дедовичах.

Также в Пушкиногорском районе на участке автомобильной дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье будет продолжен капремонт моста через реку Великую. Дорога востребована у жителей муниципалитета, а также ведет к туристическим местам Пушкинских Гор.

На автодороге Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе продолжится капремонт двух мостов — через реку Идрянка и через реку Чернея. Помимо мостов, начнется и ремонт самой трассы: в этом году запланирован ремонт участка с 40-го по 45-й километр, а в следующем еще два – с 45-го по 54-й километр и с 33-го по 40-й километр.

В планах на этот год завершение капитального ремонта двух мостовых сооружений, расположенных в Псковском районе. Это мост через реку Лочкино на участке автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, а также мост через реку Череху на дороге Быстроникольское – Черская. Эти трассы обеспечивают сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также доступный подъезд жителей близлежащих муниципалитетов к региональному центру.

В Струго-Красненском районе продолжится капремонт моста через реку Меленку, который расположен на автомобильной дороге Марьино – Заполье – Рошелево.

В Островском районе планируется завершение работ по капитальному ремонту моста через реку Пенная автомобильной дороги Остров – Новоржев. Дорога обеспечивает транспортное сообщение жителей Островского и Новоржевского районов, через нее также проходит путь к областному центру.

В рамках капитального ремонта автодороги Новоржев – Опочка запланировано завершение капремонта моста через реку Кудка в Опочецком районе.

Добавим, в этом году планируется продолжить и приступить к выполнению работ по капитальному ремонту и ремонту еще девяти мостовых сооружений на региональных дорогах. Ремонт трех объектов пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В целом в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в стране обновят более 650 мостов и путепроводов. Их общая протяженность – свыше 53 тысяч погонных метров. В приоритете – аварийные и предаварийные объекты.

«Благодаря реализации нацпроекта в минувшем году нам удалось привести к нормативам порядка 30 тыс. погонных метров искусственных сооружений на региональных и местных автомобильных дорогах. Это в два раза больше, чем планировалось. В этом году ремонт и капитальный ремонт пройдет на 558 объектах общей протяженностью свыше 42,3 тыс. погонных метров. Мероприятия по строительству и реконструкции пройдут на 95 сооружениях», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.