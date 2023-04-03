Псковичи и великолучане смогут сдать тонометры на бесплатную поверку

13:26, 03 апреля 2023, ПАИ

С 5 по 7 апреля в Пскове и Великих Луках проведут бесплатную поверку тонометров. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению. Акция «Будь уверен! Будь здоров!» приурочена к Всемирному дню здоровья (7 апреля).

По итогам поверки оборудования метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

В Пскове приборы можно сдать на поверку на Советской набережной, 10 с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация по телефону 8 (8112) 72-02-11.

В Великих Луках поверку произведут на Некрасова, 8 с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Информация по телефону 8 (81153) 3-64-25.